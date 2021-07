Retardatários da segunda dose da Pfizer podem agendar aplicação por aplicativo

Os retardatários da segunda dose (D2) de vacinas da Covid-19 em Porto Alegre podem usar uma facilidade da tecnologia para agilizar a aplicação. Até porque, sem a D2, a proteção esperada do imunizante não será completada, colocando em risco quem não fez e pessoas próximas. A D2 da Pfizer/Comirnaty em atraso é oferecida por agendamento. A medida é adotada debido á baixa oferta de doses, segundo a Secretaria da Saúde. A sequência da vacinação havia sido interrompida devido à falta de imunizantes. Com o levantamento dos estoques em todas as unidades de saúde, foi possível fazer o remanejamento das vacinas e viabilizar a retomada da aplicação. O agendamento é feito pelo app do 156+POA. É importante ficar atento que agora o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 10 semanas para Pfizer e AstraZeneca. O sistema digital para dia e hora de receber a vacina também pode ser feito para outras vacinas e doses.