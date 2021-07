Viaduto dos Açorianos é erguido por 16 macacos hidráulicos para manutenção

Uma operação da pesada para recuperação geral do Viaduto dos Açorianos, situado em um dos cartões postais de Porto Alegre, o Largo dos Açorianos, no Centro Histórico. Nesta segunda-feira (12), ocorreram sessões de macaqueamento, que usa grandes macacos hidráulicos para erguer a superestrutura, interditada desde maio de 2020 . Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, o serviço é imprescindível para o avanço da recuperação estrutural. A obra chegou a 65% de execução e deve ser concluída em agosto . O procedimento é feito nos dois lados da ligação, usando 16 equipamentos, para substituir aparelhos de apoio que fazem a vinculação entre os pilares e a estrutura, permitindo a movimentação do viaduto, detalha o secretário de Obras, Pablo Mendes Ribeiro, que acompanhou o serviço (foto). A recuperação da elevada na avenida Borges de Medeiros, erguida em 1973, custará R$ 1,33 milhão.