Gramado in Concert combina plateia presencial e virtual em meio à pandemia

O festival Gramado In Concert, que encerrou na noite desse sábado (10), foi um teste em meio à pandemia. Na sétima edição, o evento em um dos palcos do turismo nacional combinou o público presencial e a plateia virtual. Foram mais de 300 pessoas, o que "lotou o auditório da ExpoGramado", diz a organização. Já no meio virtual, quase 800 visualizações foram registradas na transmissão pelo YouTube. A Orquestra Sinfônica de Gramado, sob regência do maestro e um dos criadores do evento Linus Lerner, comandou a noite. Em fim de outubro, a orquestra deve abrir o Natal Luz. A oitava edição do Gramado in Concert já tem data, será de 11 a 19 de fevereiro do ano que vem. "Sonho em fazer na Rua Coberta em 2022", fez questão de pontuar o prefeito, Nestor Tissot, no encerramento. O que vai reger o desejo de Tissot será a evolução da pandemia, lembraram alguns participantes.