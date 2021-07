Novas nascentes são encontradas em São Leopoldo

O Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Gestão Ambiental (Plangea) fez mais uma expedição em cursos d’água do Município, onde foram descobertas novas nascente que não haviam sido mapeadas. O grupo esteve nos arroios Caída do Céu, Orpheu e Dálmata, no bairro Santo André, onde também pode ser observado áreas bem preservadas. O objetivo do grupo de trabalho é mapear os corpos hídricos para compor um documento que servirá como fiscalização, preservação, licenciamento e educação ambiental, além de revitalizar e preservar estas áreas e aproximar as comunidades dos entornos desses locais para que possam compreender a importância de preservação das áreas úmidas. Posteriormente, o grupo irá realizar mutirões para plantio de vegetais junto com os moradores .