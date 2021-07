Indígenas e quilombolas recebem doações da Emater de Pelotas

As aldeias Kaingang, Guarani e integrantes do Quilombo do Algodão receberam a doação de roupas através da campanha Seja Solidário: doe roupas, promovida pelo Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Pelotas. A ação busca beneficiar famílias em vulnerabilidade social da zona rural. Representantes de programas da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) acompanharam a entrega na comunidade. A rede de solidariedade se formou com as doações realizadas pela entidade Exército da Salvação, por integrantes de projetos sociais como o Garagem Solidária e o Parceiros na Caridade e, individualmente, por todas as pessoas que se sensibilizaram. A campanha continua durante todo o inverno e irá contemplar famílias de outras localidades de Pelotas. A próxima entrega será na comunidade quilombola Cerrito Alegre. As doações podem ser realizadas na Emater/RS-Ascar de Pelotas, que fica na avenida Bento Gonçalves, 4824.