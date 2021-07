Geada cobre São José dos Ausentes e moradora provoca: 'Será que está frio?'

Na comunicação e no meio da fotografia, costuma-se dizer que uma imagem vale por mil palavras. Imagina quatro de uma seleção que resume a paisagem do que foi o amanhecer deste domigno (4) em São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, um dos pontos de maior altitude do Rio Grande do Sul. O Jornal do Comércio recebeu as contribuições de moradoras do município. A dona da pousada Encanto da Boa Vista, Geane Martins, flagrou a película de gelo sobre o para-brisa do carro. O enquadramento que Geane deu lembrou o visual que se tem quando de dentro de um avião que voa acima da camada de nuvens. A paisagem do campo e do ar gelado na geografia da serra também é marcante. Já a desenhista que reside em uma fazenda na região Cleonice Rech resolveu provocar, escrevendo na madeira salpicada de gelo: "São José dos Ausentes, 04 de julho de 2021. Será que está frio?"