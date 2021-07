Duas pessoas morrem e 20 estão desaparecidas após deslizamento de terra no Japão

Estima-se que pelo menos duas pessoas tenham morrido neste sábado (3) depois que deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas atingiram a cidade de Atami, no centro do Japão, onde cerca de 20 pessoas ainda estavam desaparecidas, disse a emissora pública NHK. Várias casas foram atingidas pelo deslizamento, que deixou um rastro de lama e destroços pela cidade (foto). O primeiro-ministro Yoshihide Suga, que convocou uma força-tarefa de emergência para enfrentar a crise, pediu às pessoas nas áreas afetadas que permaneçam em alerta. "Pode haver mais chuvas fortes e precisamos ter a maior cautela", disse Suga em comentários na televisão. As enchentes são uma lembrança dos desastres naturais - incluindo terremotos, vulcões e tsunamis - que assolam o Japão, cuja a capital Tóquio sediará as Olimpíadas de Verão a partir deste mês.