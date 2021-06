Prefeitura se reúne com comunidade da Restinga para tratar sobre novo Parque Industrial

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Rodrigo Lorenzoni (DEM), se reuniu com as lideranças envolvidas na implementação do Parque Industrial na Restinga nesta terça-feira (29), no Instituto Caldeira, para ouvir as demandas de moradores da região e discutir o novo modelo de gestão do projeto. Junto com Lorenzoni, estiveram presentes a diretora executiva da Associação do Comércio e Indústria da Restinga (Acir), Aline Colombo, e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado. Furto de fios da energia elétrica, descarte irregular de lixo e invasões estão entre os principais problemas relatados no encontro. “Temos uma lista de oito empresas com intenção de investir no nosso parque, mas para isso precisamos recuperar a autoestima da Restinga”, afirmou a diretora da Acir.