Canadá registra recorde de calor e temperatura chaga à 47,5º

O único jeito de se refrescar no calor do Canadá tem sido utilizar a água dos parques para dar um mergulho. Nos últimos dois dias, temperaturas acima do normal para o País vêm sendo registradas. Na segunda-feira (28), no recorde de maior temperatura já registrada na história do Canadá, os termômetros marcaram 47,5°C na pequena cidade de Lytton, na província da Columbia Britânica - um grau centígrado a mais do que o registrado no domingo na mesma cidade. Por causa da onda de calor, escolas, universidades e empresas dispensaram funcionários para garantir maior segurança. Já foram registrados 34 óbitos devido as altas temperaturas. Meteorologistas chamam o fenômeno de "domo de calor", evento que diminui a intensidade dos ventos e deixa o ar mais seco. O fenômeno costuma ter curta duração, e as temperaturas devem voltar a cair ainda nesta semana. As altas temperaturas também levaram cidades no noroeste dos Estados Unidos a baterem recordes.