Bolsonaro com faixa de presidente é destaque em outdoor sobre auditoria do voto

Um outdoor estampando a foto oficial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com a faixa presidencial chama a atenção na rua Sarmento Leite, quase em frente à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), de quem sai do túnel da Conceição, em Porto Alegre. O tema é a impressão do voto da urna eletrônica, defendida por Bolsonaro . A chamada é: "Voto auditável Já". Abaixo da chamada, a frase diz: "Supremo é o povo". Não há identificação de quem é o autor da empena (nome técnico do tipo de painel). Um dos donos da Lifepoa, empresa que explora a mídia externa, Leonardo Hoffmann, explicou que uma profissional liberal da Capital contratou a empena por 30 dias, até 11 de julho, mas não é autorizado a revelar o nome. "A contratação prevê a campanha 'Voto Impresso' e o material impresso nos foi entregue pronto", diz Hoffmann.