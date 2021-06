ONG Somos realiza intervenção artística no Centro de Porto Alegre

Seis jovens artistas executaram a performance Transcendendo a Vida Nua no Centro Histórico de Porto Alegre nesta sexta-feira, marcando a semana do orgulho LGBTI+ e a violência sofrida por esta população no Brasil. A atividade faz parte do projeto Plural LAB+, realizado pelo Pontão de Cultura LGBTI+ da ONG Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade. A performance iniciou na Rua Uruguai, em frente à sede da ONG Somos e foi até o Palácio Piratini com parada na praça da Alfândega. Entre olhares curiosos de quem passava, os artistas declamavam frases com dados da violência que pessoas LGBTI+ sofrem. Alguns vestiam jalecos imitando médicos e outros camisas de força. A apresentação, repetida três vezes em cada um dos pontos de parada, terminava com uma coreografia e música criada por eles próprios.