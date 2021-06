Ação de fiscalização encontra 900 kg de alimentos impróprios em duas cidades gaúchas

Duas cidades do norte do Rio Grande do Sul, Planalto e Alpestre, foram alvos de uma ação do Ministério Público que tinha o intuito de fiscalizar a segurança alimentar de seis estabelecimentos. Ao todo, 900 quilos de alimentos impróprios foram identificados pelo MP-RS. No município de Planalto, que possui pouco mais de 10 mil habitantes, 550 quilos foram apreendidos em três instalações, enquanto em Alpestre foram 350 kg, também em três estabelecimentos. Profissionais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), assim como de outros órgãos, também acompanharam a fiscalização. Para o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas diagnosticados foram produtos com o prazo de validade vencido e falta de conservação em temperatura adequada, entre outros.