Prédio residencial desaba parcialmente e deixa pelo menos um morto em Miami

Um prédio residencial de doze andares desabou parcialmente em Miami, na Flórida, nesta quinta-feira (24). Segundo o New York Times, aproximadamente um quarto do edifício foi ao chão, formando uma pilha imensa de destroços. Ainda sem um número oficial de feridos, as autoridades confirmam a morte de uma pessoa. O jornal relata que vítimas foram retiradas dos entulhos e levadas a hospitais próximos. Pelo menos duas estavam em condição crítica e 15 famílias foram levadas a hotéis. A causa do desabamento ainda não foi definida. Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros afirmou que mais de 80 equipes técnicas e de resgate trabalham na busca e resgate de desaparecidos. Com vista para o mar, o prédio de 135 apartamentos fica na região de Surfside, ao norte de Miami. Devido à forte presença judaica na área, o Hatzalah, um time de resgate composto por judeus ortodoxos, está auxiliando na busca por corpos.