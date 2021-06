Porto Alegre inicia vacinação noturna contra Covid-19 sob agendamento por app

iniciou a aplicação dede um jeito diferente. Agora, a população poderá agendar um horário noturno para buscar a imunização contra o vírus. A iniciativa acontece através do aplicativo 156+POA, que, em um primeiro momento, funcionará com limitação, possibilitando a marcação de horário entre 18h e 21h em três unidades: Morro Santana, Tristeza e São Carlos. A prefeitura da Capital afirma que, à medida que novas remessas de vacinas chegaram, o serviço será ampliado. A terça-feira (22) foi o primeiro dia da modalidade. Na foto, as pessoas chegam na unidade de saúde de São Carlos. Os atendimentos acontecem de 20 em 20 minutos, com cinco agendamentos por bloco. Por enquanto, app só está disponível para o sistema operacional Android, mas já há uma movimentação com intuito de oferecer o serviço em outras tecnologias.