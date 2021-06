Ação na Ilha Grande dos Marinheiros teve plantio de árvores frutíferas e hortaliças

Em ação promovida pelo Hospital Moinhos de Vento (HMV) nesta terça-feira (22), crianças e adolescentes atendidos no Centro Social Marista Aparecida das Águas, na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, plantaram árvores frutíferas e uma horta comunitária. A atividade, alusiva ao Mês do Meio Ambiente, busca conscientizar a importância da preservação ambiental e estimular uma alimentação mais saudável e nutritiva. O Centro Social Marista da Ilha Grande dos Marinheiros atende 180 crianças e adolescentes, em uma região que possui um dos mais baixos Índice de Desenvolvimento Humano (IDHs) da Capital. Por isso, a parceria com o HMV, dentro da proposta ambiental e de responsabilidade social da instituição, tem papel importante para melhorar a qualidade de vida no arquipélago, com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade social.