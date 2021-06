Ladrões arrancam até fachada de prédio onde funcionava empresa de saúde em Porto Alegre

Moradores de uma rua no bairro Santana, próximo ao Centro de Porto Alegre, acompanham estarrecidos o verdadeiro desmanche promovido por ladrões em um prédio onde funcionava uma empresa de saúde. Primeiro, os criminosos levaram máquinas de ar condicionado que ficavam na parte externa. Na semana passada, em plena luz do dia, os assaltantes - a suspeita é que sejam os mesmos da primeira investida -, pularam a grade e passaram a arrancar a estrutura de metal e vidros da fachada do prédio com três pisos. Uma moradora chegou a gravar vídeo, mas os dois homens ignoraram e continuaram a remover os materiais. "Só pararam porque corremos eles dali", conta ela. É possível ver móveis e divisórias no interior. No número 470 da rua Gomes Jardim, operava a AMA Saúde até ante da pandemia. O JC tentou contato pelo telefone informado no Facebook, mas deu como número inexistente. O site está fora do ar. A vizinhança já avisou pessoas próximas à AMA para que algo seja feito. O temor é que os ladrões voltem, colocando a vizinhança também em risco.