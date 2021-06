Porto Alegre lança campanha Pedestre Idoso 2021 para promover cuidado no trânsito

Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a prefeitura de Porto Alegre está lançando a campanha Pedestre Idoso 2021. A ação foi desenvolvida ela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), em parceria com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e o Gabinete da Primeira-Dama, e integra o Programa Vida no Trânsito (PVT). O objetivo é reduzir o número de lesões e mortes envolvendo pessoas dessa faixa-etária, alertando a população sobre riscos e autocuidado. Evento de lançamento foi realizado nessa terça-feira (15) no Paço Municipal, com a presença dos idealizadores. Participantes idosos receberam sombrinhas transparentes, que facilitam o uso sem atrapalhar a visão (foto). Também foram distribuídas sacolas, sacos de lixo para carros e camisetas. A EPTC ainda realizará novas ações de entrega dos materiais nos próximos dias.