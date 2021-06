Exército distribui 223 toneladas de alimentos para famílias e escolas

A pandemia do coronavírus colocou milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. A falta de alimento tem assolado grande parte da população brasileira, e são quase 117 milhões de pessoas nessa situação, sem acesso pleno e permanente a alimentos. Além deles, há ainda 19,1 milhões de brasileiros que efetivamente passam fome, em um quadro de insegurança alimentar grave, não sendo uma realidade distante do Rio Grande do Sul. para amenizar os impactos que a crise sanitária tem causado na vida dos gaúchos, o 3º Grupamento Logístico do Exército Brasileiro começou a distribuição de mais de 223 toneladas de alimentos. A ação, em parceria com o governo do Estado, irá doar 13.141 cestas com alimentos não perecíveis, a serem entregues para escolas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Pelo menos 35 municípios do Rio Grande do Sul serão contemplados pela Operação Covid-19.