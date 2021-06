Morte de agente penitenciário provoca protesto e cobrança de medidas

A morte de um agente penitenciário em Caxias do Sul gerou reação de colegas e representantes do setor nesta segunda-feira (7). Uma vigília em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, foi feita desde a manhã até a noite. O agente Clóvis Antônio Roman, 54 anos, foi morto em uma troca de tiros na fuga de um apenado. Com a faixa "Polícia penal de luto", os colegas de Roman mostraram sua revolta e apontaram as deficiências na atuação, de efetivo insuficiente a armamento desigual frente ao dos criminosos. O Amapergs Sindicato diz que são cerca de 5,1 mil servidores ativos para 41,4 mil apenados, quando deveria ser um a cada cinco presos. O déficit é de 3 mil servidores.