Acidente ferroviário deixa mortos e feridos em área remota do Paquistão

O choque entre dois trens de passageiros deixou mortos e feridos no sul do Paquistão nesta segunda-feira (7). Às 3h30min (19h30min de domingo, no horário de Brasília), um trem procedente de Karachi descarrilhou e foi atingido por outro, que circulava no sentido contrário. Diversos passageiros ficaram presos nos vagões destruídos pela colisão, perto da cidade de Daharki (foto). Segundo a AFP, o acidente ferroviário deixou ao menos 43 pessoas mortas na cidade de Daharki. A equipe de resgate demorou horas para chegar ao local, considerado uma área remota da província de Sindh. Uma multidão se formou no local para tentar socorrer os sobreviventes, reporta a AFP. Os corpos das vítimas foram colocados ao chão e cobertos com lenços tradicionais. Acidentes de trens são frequentes no Paquistão - a rede ferroviária está em decadência há décadas devido à corrupção, má gestão e falta de investimentos.