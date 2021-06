Prefeitura de Porto Alegre reabre três portas de acesso ao Mercado Público

Três portas do Mercado Público de Porto Alegre foram reabertas, nesta sexta-feira (4), pelo prefeito Sebastião Melo e equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smedt). A liberação dos acessos tem o objetivo de desafogar o fluxo de pessoas nas entradas principais do centro de abastecimento. Duas delas, as que ficam nas esquinas do Largo Glênio Peres, estavam há meses fechadas, em função das restrições de público por conta da pandemia. A terceira destina-se à saída das tele-entregas, e estava há dois anos inativa. O prefeito, que ajudou a levantar as estruturas de ferro, reiterou que todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo cumpridos rigorosamente no Mercado. Outros dois acessos ao local ainda permanecerão fechados, mas deverão ser liberados gradativamente.