Maradona é homenageado com estátua de bronze

no empate em 1 a 1 contra o Chile pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A estátua — de autoria do artista Carlos Benavidez — possui cinco metros e duas toneladas, e de acordo com a imprensa argentina, é a maior do mundo com esse tipo de metal. Os atletas da Argentina, inclusive o craque Lionel Messi, participaram da inauguração da homenagem a Maradona, campeão mundial em 1986.