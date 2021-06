Rede pública de educação da Capital recebe doação de máscaras

Vinte mil máscaras de proteção facial contra a Covid-19 foram doadas pela Unimed nessa quarta-feira (2) para uso de professores e alunos da rede municipal de ensino, nas aulas presenciais, em Porto Alegre. A entrega simbólica ocorreu no início da tarde, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Mariano Beck, no bairro Bom Jesus. Ao todo, são 10 mil unidades de máscaras N95, para uso dos professores, e outras 10 mil unidades de máscaras descartáveis, para utilização pelos alunos. O representante da Unimed Porto Alegre disse que a doação é uma forma de contribuir com a proteção dos estudantes e profissionais de educação, mesmo após o processo de vacinação já iniciado pela prefeitura.