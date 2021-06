Cores da bandeira da Itália colorem o céu e homenageiam à Festa da República

Embaixada da Itália em Brasília promoveu o evento online 'Jovens artistas para a música italiana'

A unidade acrobática da Força Aérea Italiana Frecce Tricolori deu novas cores ao céu de Roma, capital da Itália. O vermelho, branco e verde representando a bandeira do país foram a marca da celebração da Festa da República, nesta quarta-feira (2). O palco do evento foi o Monumento Nacional a Vítor Emanuel II, conhecido também como Altare della Patria. A comemoração relembra os 75 anos do plebiscito que colocou fim à monarquia no país. Assim como no ano passado seguindo as medidas sanitárias, não houve a presença de público e nem a tradicional parada militar pelo centro histórico de Roma. A Festa da República contou apenas com a presença do presidente italiano, Sergio Mattarella, e dos principais representantes institucionais do país, como o premiê Mario Draghi e os presidentes do Senado, Elisabetta Casellati, e da Câmara, Roberto. A