Refinaria de petróleo no Teerã é consumida por chamas após explosão

Chamas consomem uma refinaria de petróleo no sul de Teerã, capital do Irã. O incêndio foi declarado às 19h30min (12h no horário de Brasília) desta quarta-feira (2). Segundo a AFP, o vazamento de um gasoduto de emergência de gás liquefeito gerou uma explosão. Mais de uma hora após o começo do incidente, o fogo e uma densa fumaça poderiam ser observadas a quilômetros do local (foto). Em funcionamento desde 1968, a refinaria pertence a Teerã Oil Refining Company é capaz de produzir até 250 mil barris por dia. A empresa nega sabotagem e diz que o incêndio foi causado por um problema técnico. As autoridades seguem trabalhando no combate às chamas nesta tarde.