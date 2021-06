Servidores penitenciários iniciam vigília em frente ao Palácio Piratini

Servidores penitenciários começaram uma vigília em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, nesta terça-feira (1º). A ação, segundo o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Amapergs), busca pressionar o governo gaúcho sobre as: a regulamentação imediata da Polícia Penal e que o sistema penitenciário volte para a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP). Representantes da Amapergs se reuniram em maio com os secretários da Administração Penitenciária (Seapen) e da Casa Civil. Segundo o sindicato, o governo estadual comprometeu-se a fornecer um posicionamento até esta segunda-feira (31). Ainda sem retorno, os manifestantes afirmam que o acampamento só será desmobilizado quando o Executivo fornecer uma resposta oficial.