Colégio Sinodal de São Leopoldo arrecada 12 toneladas de alimentos para famílias carentes

Para celebrar seu aniversário de 85 anos, o Colégio Sinodal arrecadou 12 toneladas de alimentos (12.262 kg) para famílias em vulnerabilidade. A campanha comemorativa foi lançada pela escola de São Leopoldo no dia 19 de abril e se estendeu até esta segunda-feira (31). Em gincana, 700 estudantes dos anos finais e Ensino Médio foram desafiados a arrecadarem 8,5 toneladas de alimentos - número referente à idade que a instituição completou no dia 19 de maio. Com participação ativa e divulgação, o corpo estudantil ultrapassou a marca pouco mais de um mês depois. Segundo a escola, a campanha foi compartilhada pelos artistas Neto Fagundes e o Guri de Uruguaiana, além de influencers, prefeitos de municípios próximos, entre outros. Os alimentos arrecadados são encaminhados ao Banco de Alimentos do Vale do Sinos, que beneficia cerca de 600 famílias da região.