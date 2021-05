Chelsea é bicampeão da Liga dos Campeões em terceira final inglesa da história

O gol marcado pelo alemão Kai Havertz, aos 42 minutos do primeiro tempo, foi suficiente para levar o Chelsea ao bicampeonato da Liga dos Campeões. Disputada em Porto, no Estádio do Dragão,Comandados por Tomas Tuchel (outro alemão, diga-se de passagem), os jogadores celebraram a conquista no gramado do FC Porto. O responsável por levantar a taça foi Azpilicueta, espanhol capitão dos clubes — como é conhecido o Chelsea. A decisão contou com a presença de 16 mil espectadores, entre convidados e torcedores de ambas as equipes. Originalmente, a final estava prevista para ser realizada em Istambul, mas devido às condições sanitárias da Turquia, que está na lista vermelha do Reino Unido, a decisão foi transferida para Portugal.