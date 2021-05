Dia D contabiliza 4.796 vacinas da gripe aplicadas em Porto Alegre

Neste sábado (29), Dia D da campanha de vacinação contra gripe em Porto Alegre, 4.796 pessoas foram imunizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A aplicação da dose ocorreu em 21 unidades de saúde da Capital, das 9h às 17h. De acordo com os dados do localizaSUS, ferramenta oficial do Ministério da Saúde, Porto Alegre tinha apenas 23,3% da meta de vacinação alcançada, e o objetivo da campanha era chegar a 90%. Idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a seis anos incompletos, professores, trabalhadores da saúde, indígenas e mulheres que tiveram bebê há até 45 dias buscaram a imunização.