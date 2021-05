Estátua da Liberdade da Havan de Capão da Canoa está de pé novamente

A Estátua da Liberdade da megaloja Havan, em Capão da Canoa, está novamente no seu lugar. O monumento foi erguido na quinta-feira, passadas 72 horas da queda, ocorrida na segunda-feira em razão de um ciclone que passou pela região. A Estátua foi removida ainda na segunda-feira e na sequência foi iniciado os reparos pela empresa responsável pelos monumentos da Havan. Atuaram no projeto seis profissionais, que, além de consertar os estragos feitos pela queda, revisaram e aprimoraram os itens de segurança. “Imagine se fosse uma empresa pública que fizesse esse reparo? Ia demorar meses! É por situações assim que defendo tanto as privatizações”, afirmou o dono da Havan, Luciano Havan.