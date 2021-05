Saque e Pague entrega doações de alimentos no RS e mais estados

A gaúcha Saque e Pague entrou para o rol de empresas que escolheu fazer o bem para amenizar os efeitos negativos dana vida das pessoas. À frente de um campanha de combate à fome, a empresa está entregando alimentos para instituições do Rio Grande do Sul e recebendo doações da população geral por meio dos caixas eletrônicos da bandeira Saque e Pague. Durante quatro meses de campanha, a empresa com sede em Porto Alegre estará doando verbas mensais de R$100 mil em alimentos para instituições que assistem crianças, idosos e portadores de deficiência. Outros estados como Santa Catarina, Espírito Santo e Sergipe estão sendo ajudados. Aqui no RS, Santa Maria (foto) foi uma cidades que recebeu entrega de alimentos.