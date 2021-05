Trensurb instala totens automáticos para álcool em gel nas estações

Para reforçar a higienização das mãos durante a pandemia de coronavírus, a Trensurb, nesta semana, instalou totens automáticos dispensadores de álcool em gel nas estações de trem. Segundo a empresa de transporte metroviário de Porto Alegre, foram adquiridos 50 equipamentos para uso nas estações e no Prédio Administrativo da empresa. Cada unidade custou R$ 630,00, totalizando um investimento de R$ 31.500,00. Em março deste ano, a Trensurb haviacom válvulas, devido a problemas com vandalismo e desgaste dos equipamentos. A nova aquisição já prevê reservas para substituição em caso de falha ou vandalismo. Com capacidade para até cinco litros de produto, os totens instalados contam com sensores de aproximação para disparo do álcool em gel. A tecnologia permite a higiene das mãos sem tocar em nenhuma superfície e regulagem de vazão do álcool.