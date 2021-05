Torres encerra programação do 143º aniversário nesta quinta-feira

Esta quinta-feira (27) marca a última noite de comemorações dos 143 anos de Torres, no litoral gaúcho. Celebrado oficialmente no dia 21 de maio, a programação começou no dia 17 com eventos online e presenciais. Organizado pela prefeitura, o cronograma também incluiu ações solidárias do Grupo Florescer e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Às vésperas do aniversário, oito pontos turísticos da cidade foram iluminados. Entre eles, estão o Farol dos Molhes, o Centro de Atendimento ao Turista (no Parque do Balonismo), o Museu de Torres, o Morro do Farol e as igrejas São Domingos e São José Operário da Vila São João. O ponto de maior força de luz foi o Parque da Guarita (foto), devido ao seu tamanho. A prefeitura retoma a iluminação normal nesta sexta-feira (28). Este é o segundo aniversário do município litorâneo em meio à crise da Covid-19. Por isso, novamente, a celebração não contou com o tradicional bolo e o "parabéns para você".