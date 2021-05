Dia do Desafio mobiliza gaúchos e atletas olímpicos a praticarem exercícios

A prática de atividades físicas foi lembrada nesta quarta-feira (26), durante o Dia do Desafio. Criado no Canadá e difundido mundialmente pela The Association For International Sport for All (TAFISA), a ação acontece todos os anos em todo o continente americano e foi realizada no Rio Grande do Sul pelo Sesc/RS. Milhares de gaúchos toparam participar praticando por 15 minutos algum exercício físico. A atividade contou com a participação de atletas olímpicos como a judoca Ketleyn Quadros, bronze nos jogos olímpicos de Pequim e a primeira mulher a ganhar uma medalha em esportes individuais pelo Brasil, e Alex Pombo, judoca que participou dos jogos Rio 2016. Eles estiveram na Esteira da Fama, montada da Sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre. Em função da pandemia, as prefeituras incentivaram a prática esportiva também em formato digital.