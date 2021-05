Trabalhadores protestam em Porto Alegre pelo aumento do auxílio emergencial

Integrantes da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS) se reuniram em ato simbólico em Porto Alegre nesta quarta-feira (26). Com o tema #600ContraAFome, o grupo protestou pelo aumento do auxílio emergencial, por mais agilidade na vacinação contra a Covid-19, além de contra as privatizações e a reforma administrativa no Estado. Os trabalhadores começaram a mobilização em torno das 6h30min, com a instalação de faixas em todos os viadutos e passarelas da Capital. A partir das 10h, cerca de 300 manifestantes se encontraram em frente ao Palácio Piratini. Em "marcha fúnebre" (foto), o grupo se deslocou para a prefeitura de Porto Alegre, onde permaneceu até o meio-dia. Para este sábado (29), sindicatos e movimentos sociais convocam manifestações nas principais capitais brasileiras, pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro do cargo. Em Porto Alegre, a marcha está marcada para começar em frente à prefeitura e seguir até o Largo Zumbi dos Palmares. Segundo a CUT-RS, a expectativa é de que compareçam 5 mil pessoas.