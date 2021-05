Superlua mais eclipse lunar deixam satélite da Terra em tom avermelhado

Para os amantes da astronomia, o céu proporcionou aos observadores do céu dois dos dos fenômenos mais lindos: a formação da Superlua e o eclipse lunar total . Por causa do eclipse lunar total — quando a lua é escondida pelo sol, num alinhamento Sol, Terra e Lua, o que impede a passagem de luz do sol para a lua — o satélite da Terra ficou com uma coloração mais avermelhada e pôde ser vista em tamanho maior. Isso por causa de dois fatores: primeiro, ao perigeu, momento em que a lua atinge sua maior aproximação física em relação ao planeta azul, e, segundo, por estar na fase cheia. No Brasil, apenas a fase parcial do eclipse foi observada nas primeiras horas da manhã desta quarta (26). Contudo, em outras partes do mundo, a junção dos fenômenos foi melhor admirada na noite de terça (25), como em Sydney, na Austrália (foto).