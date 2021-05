Virada de tempo durante maratona deixa 21 mortos na China

Vinte e um corredores morreram após enfrentarem granizo, chuvas congelantes e fortes ventos durante uma maratona de 100 quilômetros na China. A corrida de montanha cross country ocorreu no sábado (22) e contava com 172 participantes, dos quais 151 estão a salvo. Segundo a AFP, os atletas estavam em grande altitude na Floresta de Pedra do rio Amarelo quando o tempo virou repentinamente, trazendo temperaturas drasticamente baixas. Uma equipe de resgate composta por 700 socorristas foi mobilizada, mas teve seus trabalhos dificultados na madrugada de domingo (23) pela queda contínua de temperatura. Dezoito participantes foram resgatados e oito receberam atendimento médico, com ferimentos leves. Alguns corredores sofreram hipotermia. As condições climáticas pioraram e a maratona, em sua quarta edição, foi cancelada.