Multiplan entrega mil cestas básicas para quatro instituições do RS

A Multiplan entregou nesta sexta-feira (21) mil cestas básicas a quatro instituições gaúchas: Banco de Alimentos, a Casa de Nazaré, a Aldeia da Fraternidade e a Parceiros Voluntários. Postos de coletas de alimentos não perecíveis e cestas básicas foram criados em cada empreendimento da empresa no País, e os clientes também podiam doar pelo drive-thru. No Rio Grande do Sul, o BarraShoppingSul - que realizou a campanha em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre - e o ParkShopping Canoas conseguiram arrecadar até maio um total de 6,4 toneladas de alimentos. O Banco de Alimentos de Porto Alegre e de Canoas e a Parceiros Voluntários receberam os insumos. A campanha de arrecadação nos dois shoppings da Multiplan no RS continua e mais instituições serão agraciadas. A iniciativa é resultado da participação da Multiplan na campanha nacional #tamojuntonaluta em parceria com o Transforma Brasil.