Maior iceberg do mundo se desprende da Antártica e fica à deriva

O maior iceberg do mundo se desprendeu da plataforma de gelo de Ronne, na Antártica. O iceberg identificado pelos cientistas como A-76 tem cerca de 170 km de comprimento, 25 km de largura e uma superfície total de 4.320 quilômetros quadrados. Segundo as imagens de satélite recentes capturadas pela missão Copernicus Sentinel-1, o bloco se espalhou pelo Mar de Weddell, segundo a Agência Espacial Europeia. O Centro Nacional de Gelo dos Estados Unidos afirmou que o iceberg A-76 iniciou a separação da plataforma de Ronne em 13 de maio. Segundo os pesquisadores, o evento não está ligado à mudança climática. Antes do A-76, o maior iceberg do mundo era o A-23A, com superfície de 3.380 quilômetros quadrados, também à deriva no Mar de Weddell.