Com jogador de linha no gol e sem reservas, River vence na Libertadores e faz história

O time mais copeiro dos últimos anos no futebol sul-americano escreveu mais uma história épica para contar. Diante de um surto de Covid-19 que acometeu o elenco do River Plate, infectando 20 jogadores às vésperas do confronto contra o Santa Fé, pela quinta rodada daos argentinos se viram sem reservas e sem goleiro para o confronto contra os colombianos em Buenos Aires. A Conmebol também não permitiu a inscrição de mais atletas por ser fora do período permitido. A solução encontrada pelo técnico Marcelo Gallardo foi colocar o volante Enzo Pérez no gol (foto). Além de ser um jogador de linha, Pérez estava lesionado, o que fez com que ele mesmo se voluntariasse para ficar debaixo das traves. E deu certo. A noite terminou com uma vitória heroica do River por 2 a 1. Após a partida, o meia guardou a sua camisa de "arqueiro" utilizada no Monumental de Núñez.