Grécia enfrenta primeiro incêndio florestal da temporada deste ano

A Grécia enfrentou seu primeiro grande incêndio florestal deste ano nesta quinta-feira (20), dando início a temporada de chamas. O fogo, que afeta o terreno montanhoso com vista para o Golfo de Corinto, não deixou vítimas. Moradores de seis vilarejos e dois mosteiros foram evacuados durante a noite de quarta (19), quando o incêndio começou. De acordo com a AFP, as chamas duraram a noite inteira. A fumaça preta era visível da capital grega, Atenas. As casas localizadas nas montanhas Geranian foram danificadas e, algumas, queimadas. Quando o fogo chegou no mar, no vilarejo costeiro de Mavrolimni, dois barcos foram queimados. A situação já está mais amena, e as autoridades estimam que seja totalmente controlada ao longo do dia. A Grécia registra violentos incêndios florestais nos verões, alimentados por secas, fortes ventos e temperaturas superiores a 30°C.