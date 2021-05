Embaixador do Cazaquistão é recebido com honraria militar em visita ao RS

O embaixador do Cazaquistão, Bolat Nussupov, participou de encontro no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite na tarde desta quarta-feira (19). Nussopov foi recebido com honras militares em frente ao Palácio (foto),, e teve as equipes do governo colocadas à disposição pelo governador para que possíveis parcerias possam ser discutidas entre o Cazaquistão e o Rio Grande do Sul. Os secretários Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), Silvana Covatti (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Júlio César Rocha (Defesa Civil) também participaram da reunião. O embaixador detalhou que o Cazaquistão vê o RS com grande potencial para cooperação e ações bilaterais, enfatizando que o Brasil é líder na América do Sul. Ao final do encontro, o embaixador e o governador trocaram presentes.