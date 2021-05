Motoristas de app fazem carreata em Porto Alegre em meio à mediação no TRT-4

Motoristas de aplicativo gaúchos se reuniram em carreatana manhã de terça-feira (18), em Porto Alegre. Rumo à sede da Uber na Capital, os trabalhadores reivindicaram um reajuste de 42% do valor pago por quilômetro rodado e o fim das promoções Uber Promo e 99 Poupa. Na terça, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) deu continuidade ao processo de mediação entre o Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS) e duas empresas que operam no Estado. A Uber terá um prazo de 20 dias para analisar o, que permanece R$ 0,90 por quilômetro rodado há seis anos, segundo o sindicato. Já a Cabify analisa o pagamento de indenização ou compensação para os trabalhadores, devido ao fim dos serviços. Uma nova audiência foi marcada para o dia 8 de junho.