Prefeitura trabalha na Redenção para identificar criadouros do mosquito da dengue

Agentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram uma vistoria no Parque da Redenção para identificar criadouros da espécie Aedes aegypti, mosquito que é vetor das doenças dengue, zika e chikungunya. A equipe da prefeitura de Porto Alegre — composta por 12 pessoas — trabalha com intuito de encontrar esses criadouros para depois eliminá-los, diante do potencial risco à população que frequenta o Parque Farroupilha. Através do número 156, os agentes atenderão demandas que envolvam a procriação do mosquito no parque. De acordo com a pasta, a Capital registrou aumento de casos de dengue nas últimas semanas. Até 8 de maio, 87 casos foram detectados em Porto Alegre desde o começo de 2021. Os criadouros são reservatórios onde o Aedes aegypti deposita seus ovos para reprodução. Segundo a FioCruz, caixas d’água, galões e tonéis são os principais.