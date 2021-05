Servidores penitenciários protestam no centro de Porto Alegre

assembleia no estacionamento da ADVB, onde reivindicaram contratações e regulamentação da Polícia Penal

Servidores penitenciários fizeram uma passeata pelo centro de Porto Alegre, nesta terça-feira (18), em protestos pelas mudanças propostas pelo governo gaúcho na Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (Seapen). Antes, a categoria realizou uma. Durante a passeata, o grupo caminhou até o Palácio Piratini e tentou entregar documento ao governador com suas deliberações. Os manifestantes definiram que aguardarão até 1 de junho por uma posição oficial do Executivo sobre as demandas apresentadas. Caso não haja um retorno esperado, a categoria pretende iniciar uma série de protestos, e não descarta a possibilidade de promover paralisações.