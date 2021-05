Ciclone tropical deixa dezenas de mortos e centenas de desaparecidos na Índia

Já, a população da Índia está enfrentando ainda um caos climático. A passagem do ciclone Tauktae deixou ao menos 27 mortos e quase 100 desaparecidos no oeste indiano, reportou a AFP nesta terça-feira (18). Tauktae tocou o solo na segunda (17) na cidade de Gujarat, trazendo ventos de 185 km/h. O mau tempo deixou vítimas, transformou ruas em escombros e derrubou casas, árvores e torres nos estados de Kerala, Goa, Maharashtra e Gujarat. Uma embarcação naufragou com 273 pessoas a bordo na costa de Mumbai. A marinha indiana informa que 177 passageiros foram resgatados, em condições difíceis. Mais de 200 mil pessoas deixaram suas casas para procurar abrigo, segundo a AFP. O ciclone obrigou o país a suspender a campanha de vacinação contra o coronavírus, em meio a hospitais lotados e esgotamento de medicamentos.