Ex-moradores da Nazaré recebem ação social e de emprego no Irmãos Maristas

Há mais de um ano nas unidades do Loteamento Irmãos Maristas, na Zona Norte de Porto Alegre, ex-moradores da Vila Nazaré, localizada ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, receberam um conjunto de ações sociais e trabalho. No sábado (15), o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e Sine fizeram atendimentos, que incluíram confecção de documentos, inclusão de famílias no Cadastro Único, que dá acesso a programas como Bolsa Família e auxílio emergencial, e encaminhamento para cerca de 240 vagas de emprego. O Demhab buscou esclarecer dúvidas sobre as unidades habitacionais. Hoje 865 unidades já têm moradores, a maioria oriunda da Nazaré. As famílias tiveram de deixar a vila para abrir espaço às obras de ampliação da pista do aeroporto. Não houve desocupação completa. Faltam cerca de 70 unidades, mas a maioria de casos que não deve ir para o loteamento