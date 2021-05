Dezoito elefantes são encontrados mortos na Índia por possível queda de raio

Pelo menos 18 elefantes foram encontrados mortos na reserva florestal de Kandali, no nordeste da Índia, país que abriga 60% do total de elefantes selvagens na Ásia. Segundo autoridades indianas, a possível causa teria sido um raio que caiu na noite de quarta-feira (12). Membros de uma tribo que habita a reserva florestal prestaram homenagens aos animais. Estima-se que existam aproximadamente 30 mil elefantes na Índia. Ainda que se acredita que a causa dos óbitos foi a queda de um raio, uma investigação foi aberta para apurar os fatos. A reserva fica localizada no estado de Assam, cuja capital é Guwahati. "É muito doloroso ver elefantes morrerem assim. Mas temos que esperar pelo relatório post-mortem para saber a causa exata", disse o ministro das Florestas de Assam, Parimal Suklabaidya, à imprensa.