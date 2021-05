Alunos da UniRitter produzem pães caseiros para profissionais de saúde

Como uma forma de agradecimento aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado na pandemia, estudantes do curso de gastronomia da UniRitter prepararam 600 pães caseiros para dar de presente a trabalhadores da área. A entrega será feira nesta sexta-feira (14), a funcionários do Hospital da Restinga e Extremo-Sul de Porto Alegre. Durante dois dias, os alunos da universidade estiveram presentes na cozinha do campus Fapa (foto), realizando o preparo, que se encerrou nesta quinta (13), no Dia do Chef de Cozinha. O projeto leva o nome de Gastronomia com Amor e é feito pela UniRitter em parceria com Farinha Orquídea e Nestlé Professional. Por serem considerados linha de frente no combate à pandemia, enfermeiros e médicos, entre outros profissionais da saúde, são os principais responsáveis pelo tratamento de pacientes com Covid-19.