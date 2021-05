Com altos índices de precipitação, população enfrenta cheias no Amazonas

Com incidência de chuvas acima da média desde o início do ano, o Amazonas enfrenta uma grande cheia que já afeta milhares de pessoas. Em Manaus, o Rio Negro atingiu nível histórico de 29,52 metros na terça-feira (11). A cota é a sexta maior desde o início dos registros, em 1902. Restam 45 centímetros para as águas chegarem ao nível máximo de 29,97 metros, atingido em 2012. A capital decretou situação de emergência. Com pelo menos cinco bairros alagados, a população teve de se adaptar à situação, utilizando balsas para se locomover. Também foram construídas pontes improvisadas de madeira para auxiliar os pedestres (foto). Pesquisadores apontam que a precipitação acima da média é causada pelo fenômeno La Niña, caracterizado pelo esfriamento do Oceano Pacífico. Maiores volumes de chuva são observados desde o fim de 2020.